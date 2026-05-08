Как Украйна превърна отбраната си в система за контрол на бойното поле

В ранните етапи на инвазията през 2022 г. отбранителните позиции и препятствията, построени от украинските военни инженери, изиграха ключова роля в спирането на руското настъпление към Киев. Украинските инженери продължиха да подобряват отбранителната си мрежа, докато войната се превърна във война на изтощение, като руските сили използваха както конвенционални тактики, така и нови технологии, за да прокарат линиите си напред. Тези защитни съоръжения се развиха допълнително в отговор на промяната на подхода на руската армия от такъв, съсредоточен върху броня и артилерия, към повишена зависимост от дронове и пехота. В резултат на тези променящи се динамики на бойното поле, Украйна вече разполага със сложна, дълбока отбранителна мрежа, която интегрира традиционни мерки с нови тактики и технологии, пише за Forbes Викрам Митал.

В неотдавнашно интервю на форума "Бойна инженерна техника и логистика 2026", бригаден генерал Василий Сиротенко, началник на инженерните сили на Командването за поддръжка на въоръжените сили на Украйна, описа текущото състояние на отбранителната система на Украйна. Той обясни, че тя се е развила от традиционна многопластова структура в "устойчива отбрана", изградена чрез непрекъсната адаптация. Настоящата схема е предназначена не само да задържа позиции, но и да оформя бойното поле и да създава благоприятни условия за украинските сили.

Закрепването на отбранителната система е гъста, многопластова мрежа от инженерни препятствия, предназначени да блокират всяко руско конно или пехотинска настъпление. Те включват обширни пояси от хармонична тел, противотанкови ровове и бетонни бариери тип "драконови зъби", разположени в дълбочина и често повтарящи се в последователни линии. Тези пояси с препятствия са по-обширни от традиционните доктринални конструкции, отчасти благодарение на иновациите на бойното поле. Например, Украйна е адаптирала машината за копаене на траншеи BTM-3, за да полага едновременно множество нишки от хармонична тел, което позволява на подразделенията бързо да поставят плътни пояси от тройна хармонична тел, които понякога достигат до 18 реда в рамките на една система от препятствия. Резултатът е отбранителна мрежа, която е едновременно дълбока и много сложна. Вместо да служат само за защита на украинските подразделения по време на нападение, Сиротенко подчерта, че тези препятствия са се превърнали в основно средство за ангажиране, разстройване, дезориентиране и директно нанасяне на загуби на силите, които се сблъскват с тях.

Сиротенко също така заяви, че определяща характеристика на тази отбранителна система е интегрирането на безпилотни и дистанционни възможности в инженерните операции. Украинските сили все повече разчитат на въздушни дронове и наземни роботи за изграждане и разширяване на пояси от препятствия, особено чрез дистанционно миниране. Това позволява на инженерите да поставят мини както по предния ръб, така и дълбоко в оспорваните зони, без да излагат персонала на риск. Тези усилия се координират в реално време, което позволява на командирите да наблюдават създаването на препятствия, да оценяват ефектите и да правят динамични корекции въз основа на условията на бойното поле.

Украйна също се е отдалечила от големите, укрепени опорни пунктове,

често срещани в съветската доктрина. Вместо това, отбранителната мрежа се обслужва от множество малки, разпръснати части на позиции, проектирани за оцеляване. Тези позиции са умишлено нискозабележими и оборудвани със защита срещу дронове и прецизни удари, включително покрити, взаимосвързани окопи и подсилени укрития. Някои от тези укрития са толкова добре укрепени, че руските сили са били принудени да използват противотанкови мини TM-62, за да пробият вратите им. Освен това, маршрутите до и от тези позиции са защитени от противодронови мрежи, което позволява на частите да бъдат снабдявани и ротирани безопасно. В някои райони тези защитни коридори се простират до 100 км от фронтовата линия.

Като се имат предвид неуспехите им в Украйна, лесно е да се пренебрегне фактът, че Русия все още разполага с една от най-големите армии в света, с широк набор от съвременни оръжейни системи. Междувременно, нейната отбранителна индустриална база е пионер в много съвременни военни технологии, включително дронове, електронна война и хиперзвукови оръжия. С този обширен арсенал Русия е в състояние да използва многостранен подход, за да се опита да пробие отбранителната мрежа на Украйна.

Преди да ангажират сухопътни сили, руските операции обикновено започват с въздушни и ракетни атаки.

Украинските отбранителни сили интегрират системи за противовъздушна отбрана и дронове-прехващачи, за да ограничат ефективността на тези удари. Въпреки това, редица боеприпаси, особено планиращи бомби, все още преминават.

Дълбочината на отбранителната система на Украйна обаче затруднява пълното проникване на тези удари. В същото време украинските защитници са разпръснати на малки групи, което намалява тяхната уязвимост. Дори след първоначален удар тези части често остават непокътнати и са способни да изстрелват дронове или да извикат артилерия срещу настъпващите сили, опитващи се да пробият препятствията.

По време на тези баражни обстрели руските сили избутват операторите на дронове напред, за да изстрелват тактически FPV дронове в търсене на украински войници и превозни средства. Докато отбранителните позиции осигуряват физическа защита, украинските войници са оборудвани и със системи за борба с дронове, включително заглушители и пушки, което намалява ефективността на тези атаки.

След баражния огън, сухопътните сили започват атаката си, опитвайки се да използват всички уязвимости, създадени от ударите. Те обаче бързо се натъкват на дълбока и многопластова система от препятствия, предназначена да забави и канализира движението им. Концертинова тел възпрепятства спешената пехота, докато драконови зъби и противотанкови ровове ограничават превозните средства. Пробиването на тези препятствия отнема време, особено като се има предвид тяхната дълбочина и плътност. Това забавяне позволява на украинските защитници да открият усилието и да реагират, обикновено чрез насочване на дронове или артилерия към точката на пробива.

Руските сили често започват множество атаки едновременно в опит да надвият украинската отбрана. За да бъдат тези атаки успешни, те трябва да бъдат синхронизирани и подкрепени от надеждни комуникации. Украинската отбрана включва системи за електронна война, които нарушават тези комуникации, което прави координацията по-трудна. Тези системи, подобно на заглушителите за борба с дронове, се обновяват непрекъснато, за да поддържат своята ефективност.

С продължаването на войната, отбраната на Украйна и настъплението на Русия ще се развиват.

Русия ще продължи да внедрява нови технологии в опит да получи тактическо предимство на бойното поле, както е правила през целия конфликт. Някои руски анализатори посочват рояците от дронове като потенциално средство за пробиване на отбранителни линии, което позволява на операторите на предни позиции да координират сложни удари. Други подчертават възможното използване на наземни роботи за извършване на задачи за пробиване. Тези технологии вероятно ще бъдат съчетани с продължаваща адаптация в тактиките, тъй като Русия се отдалечава от подходите от съветската епоха, които са се доказали като по-малко ефективни на съвременното бойно поле.

Изображение, публикувано в социалните медии, показващо кадри от дрон на украински дрон, патрулиращ отбранителните си линии на 9 април 2026 г. Дронът забелязва руски войник по „драконовите зъби“, опитващ се да премине през хармоничната тел.

Междувременно украинските инженери разширяват и задълбочават отбранителната си мрежа с допълнителни бариери и пояси с препятствия, което допълнително намалява пропускливостта. Сиротенко също така посочи, че Украйна разработва безпилотни отбранителни позиции, способни да осигуряват противовъздушна отбрана, да поддържат наблюдение на препятствията и да осигуряват подкрепа с директен огън без постоянно човешко присъствие. Очаква се тези системи първоначално да се управляват дистанционно, с нарастваща интеграция на изкуствен интелект, за да се намалят когнитивните изисквания към операторите.

Военните операции обикновено са в полза на отбраната, особено когато тя е толкова добре окопана, колкото украинската. В същото време страната, която може да адаптира тактиката си и ефективно да използва новите технологии, също получава ясно предимство на съвременното бойно поле. В момента Украйна притежава и двете предимства. Русия ще продължи да се адаптира в опит да открие и използва уязвимости, докато Украйна ще продължи да усъвършенства отбранителната си система в отговор на тези променящи се условия.