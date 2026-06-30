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Хари Стайлс и Зоуи Кравиц ще правят сватба в Ню Орлиънс

Заедно са от близо година

30.06.2026 | 13:48 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появи се нова информация за сватбата на Хари Стайлс и Зоуи Кравиц.
Смята се, че 32-годишният певец и 37-годишната актриса планират да сключат брак в Ню Орлиънс, Луизиана.

Двойката е разглеждала възможни места за сватба в града.

"Хари и Зоуи може да имат поредица от звездни приятели и холивудски лайфстайл, но сватбата им няма да бъде такава. Те са готина двойка и искат нещо уникално. Връзката на семейството на Зоуи с Ню Орлиънс плюс музикалната история на града, го прави фаворит, като те са казали на приятели, че разглеждат опции да проведат своя голям ден там", коментира източник на "The Sun".

Още за двойката и плановете четете в teenproblem.net

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