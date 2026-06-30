Хари Стайлс и Зоуи Кравиц ще правят сватба в Ню Орлиънс

Появи се нова информация за сватбата на Хари Стайлс и Зоуи Кравиц.

Смята се, че 32-годишният певец и 37-годишната актриса планират да сключат брак в Ню Орлиънс, Луизиана.

Двойката е разглеждала възможни места за сватба в града.

"Хари и Зоуи може да имат поредица от звездни приятели и холивудски лайфстайл, но сватбата им няма да бъде такава. Те са готина двойка и искат нещо уникално. Връзката на семейството на Зоуи с Ню Орлиънс плюс музикалната история на града, го прави фаворит, като те са казали на приятели, че разглеждат опции да проведат своя голям ден там", коментира източник на "The Sun".

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