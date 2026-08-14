Колизеумът преглага на туристите нощни обиколки, билетите почти са изчерпани

Билетите за нощните обиколки около и в Колузеума, които продължават до 23:00 ч., са напълно разпродадени, а туристи, посетили обекта тази седмица, описват атмосферата в осветения паметник като "вълшебна и романтична“.

"След залез слънце е много по-приятно“, сподели пред AFP 52-годишният Виктор Ли, докато разглеждаше арената и подземните тунели, където някога са държали животните и гладиаторите.

"Това е добра идея, тъй като сутрин и през деня е много горещо“, на мнение е американска туристка.

Колизеумът вече предлагаше обиколки два пъти седмично вечерно време, но това лято увеличи броя им двойно. Представители на институциите отбелязаха, че някои туристи са избягвали посещенията заради засилващите се горещи вълни в италианската столица.

"Идеята за удвояване на броя на нощните обиколки и провеждането им и в петък, и в събота, имаше за цел най-вече да осигури достъп на посетителите, които предпочитат по-хладните часове“, заяви Симоне Куиличи, директор на комплекса "Колизеум“.

Удълженото работно време стана възможно благодарение на финансиране от италианското Министерство на културата, като инициативата може да бъде продължена и през септември, споделят от комплекса.

Всички обиколки се провеждат с екскурзовод, а броят на участниците е ограничен - до едва 275 души на вечер. В пиковите периоди паметникът приема до 20 хиляди посетители дневно.

Колизеумът, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и е използван за събития като лов на диви животни и гладиаторски битки.

Той е побирал около 50 хиляди зрители.

Марко Правини, който е на посещение от Кремона, сподели, че е разгледал амфитеатъра и през деня, но отбеляза, че "през нощта светлината и атмосферата са много по-магични“.