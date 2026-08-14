Патриарх Кирил с книга за войната: Ключ към цялата руска история

В края на юли стана известно, че Московската патриаршия е публикувала книгата на патриарх Кирил "Войната: отвъд видимите причини и следствия". Meduza помоли Иля Венявкин, автор на "Храмът на войната", която изследва идеите, позволили на руската атака срещу Украйна, да я прочете и да обясни на читателите идеологията, която патриарх Кирил изгражда, и как той оправдава необходимостта от война.

В петата година на пълномащабна война руският политически режим се намира в донякъде странно положение. Почти цялата инфраструктура, необходима за идеологически контрол, вече е създадена. Държавата забранява и блокира независимите медии, а хората получават реални, понякога дълги, присъди за антивоенни изявления.

В същото време от няколко години тече своеобразно състезание за най-добро формулиране на идеологията на новата милитаризирана държава. Владимир Медински пише учебници по история, в които войната с Украйна е представена като продължение на вековната конфронтация между Русия и Запада. Под ръководството на политическия блок на президентската администрация е въведен задължителен курс за студентите "Основи на руската държавност" - със собствена концепция за Русия като отделна "цивилизация-държава", собствени ценности и дори специална глава за "образа на бъдещето". В цялата страна се появяват нови изложби и паметници на "героите на специалната военна операция".

И все пак производството на забрани е все още по-успешно от производството на значения. Държавата е станала доста умела в обяснението какво не може да се каже и кой трябва да се счита за враг, но е станала много по-неумела в обяснението точно за какво трябва да живее, да се бори и да умира обществото.

Новата книга на патриарх Кирил "Войната: отвъд видимите причини и следствия" би могла да бъде претендент за видно място в това състезание. Тя съдържа почти всички необходими съставки на официалната идеология: православието, специалния път на Русия, традиционните ценности и бездушния Запад. Но за да ги разберем, човек трябва да се промъкне през постоянно самоповтаряне, бюрократичен език и почти пълна липса на сюжет. Тази книга едва ли ще се хареса на читателите, но ясно демонстрира как се произвежда руската държавна идеология днес.

Как е структурирана книгата

"Война: Отвъд видимите причини и следствия" не е, строго погледнато, книга, написана някога от патриарх Кирил. Текстът е редактиран от фрагменти от проповедите, докладите и публичните речи на Кирил.

Ето как работи това редактиране, използвайки конкретен пример. Главата "Религиозното измерение на украинския конфликт" изглежда като еднократна дискусия, но всъщност е сглобена от пет големи фрагмента. Първо идва раздел от доклада на Кирил на Московското епархийско събрание на 22 декември 2022 г.; след това текстът прескача напред почти две години - до доклада му на Световния руски народен съвет на 28 ноември 2024 г.; след това се връща към Епископската конференция на 19 юли 2023 г.; след това отново прескача към ноември 2024 г., към същия Световен руски народен събор; и накрая завършва с реч пред участниците в програмата "Време на героите" на 3 ноември 2024 г. Редакторът механично е комбинирал големите раздели, премахвайки само няколко уводни думи.

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Това не е случаен похват, разработен специално за книга за войната. Издателството на Московската патриаршия отдавна издава книги на Кирил, съставени по подобен начин. През 2017 г. Владимир Теребихин, експерт от регионалния клон на "Единна Русия" в Република Коми, съставя книга от 456 страници на "За значенията" от повече от 250 източника. В обръщението си към читателя той обяснява принципа на работата си много просто: изказванията на патриарха са групирани в проблемни и тематични раздели. Теребихин, който е подготвил материалите за "Война", е специализиран в този жанр. Той използва същия принцип, за да създаде сборник с изявленията на президента "Владимир Путин: Най-важното за нас са хората".

Този метод за създаване на текст има очевидно предимство: десетилетия публични речи могат сравнително бързо да се трансформират в "книга" по почти всяка тема. Но той има и също толкова очевиден недостатък. Докладът, адресиран до епископите, и речта до участниците във "Времето на героите" първоначално са съществували в собствен контекст и са били предназначени за собствена аудитория. Когато големи части от тези речи се поставят една след друга, контекстът изчезва, но повторенията остават. Мисълта не се развива толкова, колкото започва отново и отново. Кирил се връща към едни и същи думи - жертва, героизъм, зло, победа, родина, вяра - и текстът се разгръща не като аргумент, а като мантра.

Тази редакция лишава книгата от всякакъв съвременен контекст: няма места, дати, живи хора, политически решения или конкретни епизоди от войната. Самата дума "Украйна" се появява за първи път едва на страница 177. Истинската война, водена от Русия, става по-малко предмет на дискусия, отколкото претекст за по-обща дискусия.

За каква война тогава говори книгата?

На първо място, за Великата отечествена война. За Кирил тя не е просто най-важното събитие на 20-ти век, а нещо като ключ към цялата руска история. Той предлага да се разглежда не като военен или политически конфликт, а като свещена история. В интерпретацията на Кирил войната се превръща в изкупление на съветския народ за атеизма от първите следреволюционни десетилетия, а военният поврат след катастрофата от 1941 г. настъпва, защото съветският народ преодолява атеистичната идеология и се връща към истинската християнска вяра.

Кирил не отхвърля съветския култ към Победата, а просто го засилва с религиозна интерпретация:

"Можем уверено да твърдим, че в такава война, която придобива свещено значение, саможертвата се превръща в съразпятие, във възкачване на Кръста и дори за невярващите военният подвиг се превръща в подвиг, изпълнен с религиозен смисъл."

Религиозното значение на смъртта се определя не от вярата на човек, а от това, за което се бори. Ето защо Кирил пише с особено раздразнение за "богохулните" историци, които твърдят, че някои съветски войници са влезли в битка от страх или принуда.

Великата отечествена война се оказва основният, но не единственият пример. Следвайки същата логика, книгата описва и други войни в руската история - Руско-турските войни, Първата световна война и конфликтът в Югославия. Кирил ги превръща всички в епизоди в един единствен, по-голям наратив: Русия се жертва отново и отново в защита на християнството и справедливостта.

Ако Русия води една и съща война от векове, то и нейните врагове въплъщават същото зло, само че под различни прикрития. Епохи, държави и армии се променят, но структурата на конфликта остава непроменена: от едната страна стои "христолюбивото войнство", а от другата - сили, които заплашват християнската вяра и самото съществуване на Русия.

Следователно, Кирил не е нужно да обяснява настоящата война в Украйна чрез нейните непосредствени причини.

"Защото нашата борба днес не е срещу кръв и плът, а срещу владетелите на тъмнината на този век, срещу духовното зло в небесните места (Еф. 6:12). Говоря това смело, с пълна увереност, че Русия е на страната на светлината."

Цялата тази интелектуална конструкция е подсилена от множество илюстрации в книгата. Текстът е постоянно преплетен с икони и религиозни картини, картини на руски и съветски художници-баталисти, изображения на Великата отечествена война и произведения на съвременни художници за "Святото военен фронт". Свети Георги Победоносец, Минин и Пожарски, защитниците на Брестската крепост, както и Гиви и Моторола са представени в една и съща визуална поредица.

Илюстрациите правят същото, което редакцията прави с текста: те размиват разстоянието между епохите. Различните армии, режими и войни се появяват като епизоди в един и същ свещен разказ.

Какво предлага Кирил на читателя на книгата?

Подобно на много идеолози, убедени, че само тяхната система от възгледи им позволява да видят истинската реалност, Кирил кани читателя да възприеме нов начин на виждане. Трябва да гледаме на събитията не през призмата на политиката, икономиката или военната стратегия, а през призмата на спасението.

В тази перспектива причините и следствията, основани на здравия разум, стават второстепенни. Грешките в командването, "месните бури" и горящите складове на Wildberries принадлежат към по-ниско ниво на реалността. Те могат да бъдат обсъждани, но не казват нищо за духовния смисъл на случващото се.

"Великденското измерение", както го нарича Кирил, ни помага да видим цялата история на Русия по различен начин. Престъпленията на Сталин са почти напълно заличени от частичната рехабилитация на църквата през 1943 г., а единственият държавен глава, считан за пренебрежителен в книгата, е Никита Хрушчов. Кирил го нарича "луд владетел" заради обещанието му да изгради комунизъм до 1980 г. Важното не е мащабът на масовото насилие, а по-скоро значението на владетеля в историята на спасението: дали е доближил хората до вярата или за пореден път се е опитал да ги отблъсне.

Ако историята трябва да се съди по спасението, тогава индивидът трябва да се съди по готовността му за жертва. Книгата с възхищение описва способността на съветския войник да се изправи пред сигурна смърт, застанал пред огнена стена, и да се жертва за другите. Кирил пише:

"Нашата способност да извършим подвиг, способността ни да дадем живота си за родината си е най-ясното доказателство, че човекът е безсмъртен, защото само ако човекът е безсмъртен, всичко придобива смисъл."

Готовността за саможертва, както я тълкува Кирил, отличава руския воин и индивид от западния човек. Първият е способен да се откаже от собствения си живот в името на родината си и висшите ценности; вторият е пропит с индивидуализъм, комфорт и консуматорство и счита човешкия живот за абсолютна ценност.

От това следва политически извод: ако Русия по своята природа не може да води несправедлива война, а нейните противници постоянно се оказват проявления на същото метафизично зло, тогава липсата на победа не може да се обясни с погрешността на самата война. Остава друго обяснение: обществото все още не е достатъчно мобилизирано.

Кирил формулира това директно:

"Русия е изправена пред задачата да излезе победителка от борбата, разгърната срещу нас от силите на злото. <…> Трябва да мобилизираме всички - военните, политическите сили и, разбира се, преди всичко Църквата."

Така завършва цялата структура на книгата. Читателят е помолен първо да спре да съди войната по нейните очевидни причини и последици, след това да приеме жертвоготовността като най-висша проява на човешкото достойнство и накрая да приеме, че единственият отговор на липсата на победа може да бъде още по-голяма мобилизация.

Свободата в тази система от координати престава да означава способността да избираш собствения си живот и собствените си убеждения. Истинската свобода е способността доброволно да се подчиниш на общата борба - и, ако е необходимо, да се пожертваш за нея.

Ще стане ли тази книга задължително идеологическо четиво?

Най-вероятно не. В сегашния си вид тя е твърде зле написана, за да бъде наистина популярно четиво. Тя е тавтологична и безсюжетна. Трудно е да си я представим като книга, която читателите биха искали да дочетат от любопитство или която биха предали като откровение.

Но може би това не е проблем за политическия режим. Опитът от 30-те години на Сталин показва, че производството на идеология може да бъде значимо не заради крайния си резултат, а заради самия процес. По онова време многобройни писатели, историци, партийни теоретици и културни институции се съревноваваха помежду си, предлагайки нови начини за точно описание на миналото, настоящето и бъдещето. Така постепенно се оформи общ репертоар от приемливи наративи и реторични формули - дори ако нито един текст не стана каноничен.

В днешна Русия непълнотата на идеологическата конструкция може да бъде особено полезна. Докато идеологията остава флуидна, Владимир Путин запазва ролята на окончателен тълкувател. Само той може окончателно да обясни какво изисква историята от Русия днес: трябва ли да се бори за пълна победа или е време да се говори за прекратяване на огъня?

Книгата на патриарх Кирил не е задължително да стане популярна. Тя вече изпълнява друга функция: предлага на Руската православна църква готов език, на който да обясни войната на своите енориаши. В този мироглед Русия е на страната на светлината, войната има свещено значение, смъртта за Родината е неразличима от християнската жертва, а липсата на победа изисква по-нататъшна мобилизация.

Следователно книгата трябва да се приема сериозно. Не защото Кирил е създал убедителна идеология на войната, а защото в рамките на една от най-големите и влиятелни институции в страната вече е била установена доктрина, която е представяла смъртта във войната като път към най-висшата добродетел. Опасна книга не бива да бъде добра литература.