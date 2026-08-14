Руските граждани трябва да се преместят от големите градове с над милион жители в по-малки градове и села, поради бъдещата ядрена война със Запада. Това предложение е формулирано от ексцентричния философ Александър Дугин, автор на концепциите "Слънчевият Путин" и "Руски свят", когото западните медии наричат ​​"мозъка на руския президент".

Според Дугин войната със западните страни "е не само вероятна, но и почти неизбежна", а превръщането ѝ в ядрена война е "много вероятно"

"Руските метрополиси, където е концентриран целият живот, цялата индустрия, цялата икономика, се превръщат в изкушаваща цел за прецизни удари. (Следователно) е необходимо незабавно и масово преместване на населението от градовете, особено от метрополиите", предлага Дугин.

Според него хората, които притежават собствена земя, "имат несравнимо повече деца от тези в градовете".

"Няма да има повече големи градове: нито Москва, нито Санкт Петербург, нито Екатеринбург", прогнозира Дугин. "Хората ще се преместят в провинцията, за да живеят в мир. А високите сгради могат да бъдат превърнати във ферми, например за добив на биткойни. Нека там живеят компютрите, нека там живеят роботите."

Включен в списъците със санкции на САЩ, Европейския съюз и Канада, Дугин преди това нарече служителите на реда (Министерство на вътрешните работи, ФСБ, Руска национална гвардия) "пратеници Божии", твърдеше, че руснаците биват шпионирани от домакинските уреди, разработени на Запад, включително кафемелачки и контакти, а след атаките с ракетата "Орешник" срещу Украйна призова всички спешно да се "покръстят" поради предстоящия край на света.

През март 2026 г. Дугин призова за засилване на държавния контрол над народа и самите хора да приемат страданията си като неизбежни

"Ние, руснаците, винаги сме страдали през цялата история. Това е нашата съдба. Ние сме велик народ и ако някой е бил третиран несправедливо, това ни носи само смирение и слава", обясни Дугин.

През юли Дугин предложи да се мобилизират на фронта московчани, живеещи спокоен живот в Патриаршеските езера, сравнявайки ги с "мравки". Русия води "света народна война" срещу Запада, която може "да доведе до края на човечеството", твърди Дугин.