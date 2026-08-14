Сигналите ви: Нощно заграбване на държавна плажна ивица в полза на частен бизнес

В платформата на Helpbook.info продължават да пристигат сигнали за нарушения на законовите изисквания по Черноморието. Наш потребител подаде официален сигнал за груби нарушения на обществения ред и на изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в случая на морския плаж в с. Кранево.

„Към днешна дата се наблюдават следните недопустими нарушения: Незаконно ограничаване на свободната зона в полза на частен хотел: В късните часове на предходната вечер на територията на безплатната свободна зона са разположени чадъри и е поставена обозначителна табела, указваща, че местата са предназначени изключително за гости на обекта. Това нощно заграбване на държавна плажна ивица в полза на частен бизнес е изцяло незаконно.

Агресивно поведение и блокиране на пространството: Настанените от хотела в тази зона чуждестранни туристи се държат изключително нагло и агресивно спрямо българските граждани. Те са поставили самоволно допълнителни частни ограждения на пясъка, блокират преминаването и организират спортни игри директно върху хавлиите на плажуващите хора, създавайки риск от физически наранявания. Моля за незабавна съвместна проверка на място от Министерството на туризма, Община Балчик и органите на МВР за премахване на незаконните заграждения и табели.“ (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител се оплака, че от началото на лятото в центъра на селото, в което живее се отглеждат голям брой кози в неподходящи за целта условия.

„Миризмата от стадото е непоносима през последните месеци, на улицата зад къщата се изхвърля на купчини изпражненията, стар фураж и мебели (оформи се и нерегистрирано сметище), правени са опити за разговори със собственика, но без резултат. При разговор с кмета получихме отговор, че "мирише, но трябва да се помага на младите производители". Моля за съдействие, тъй като мястото определено е неподходящо както и условията за отглеждане на такъв голям брой животни, без да пренебрегваме здравето на хората в близост.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.