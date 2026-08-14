Травис Келси най-сетне коментира сватбата с Тейлър Суифт

Травис Келси направи първи коментар за сватбата си с Тейлър Суифт.

36-годишният американски футболист и 36-годишната певица сключиха брак на бляскава церемония, пълна със знаменитости, която се проведе на 3-и юли в Ню Йорк.

Сега спортистът нарече това "най-хубавата нощ от живота си". Той направи това изявление по време на тренировъчен лагер с отбора му "Чийфс". Репортери го питат как е била почивката му от футбола.

"Беше забавна почивка. Сватбата беше най-хубавата нощ от живота ми и аз оценявам всички, които дойдоха и празнуваха, и се забавляваха с нас. Това е всичко за тази нощ. Беше луда нощ. Беше пълна с много празнуване", отвръща Травис, предават от "Female First".

Какво още каза той четете в teenproblem.net