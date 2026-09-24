Храните продължават да поскъпват: Какъв е изходът?

Потребителската кошница на едро поскъпва с едно евро в края на миналата седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

Спокоен август и септември

"Имахме спокоен август, спокоен септември на фона на всичко, което се случва в света. Добра климатична година с доста сериозно предлагане на храни", коментира председателят на комисията Владимир Иванов в предаването "България сутрин".

По думите му, за да се стигне до шоково поскъпване на храните, трябва да видим и шоково поскъпване на енергийните ресурси.

Той призова за подобряване на ефективността на българската производствена система с участието на държавата, гражданите и заетите в бизнеса.

"Много е важна конкурентната среда. Колкото повече подобряваме, толкова по-добър пазар. Тук е ролята и на нас купувачите от гледна точка и на потребителската култура".

Цените на зеленчуците

Иванов отчете, че доматът в момента е 30% над нивата от миналата година. Картофи и зеле - между 10-11%, краставици - 14%, но за сметка на това - зелен и червен пипер, лук - са под нивата от миналата година. Червеният пипер е поевтинял със 7-8%.

"Всичко това се дължи вследствие на сезонни колебания. Плодовете са по-евтини спрямо миналата година заради по-добрия климат. Но като цяло всичката пазарна какафония, която произлиза от двата военни геополитически конфликти, няма как да не измества кривата нагоре с всяка изминала година", каза той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му при кашкавала и млечните има средно поскъпване с около 4% всяка година. При маслото се наблюдава спад спрямо минали години - в момента е с 9%, като Иванов отбеляза, че това е връщане към нормалните му равнища.

Експертът коментира, че дефлационен процес можем да видим при други условия - ако спрат конфликтите и газовите и петролните доставки се възстановят на старите си равнища, но според него това няма как да стане.

"Няма как да бъде спокойна пазарната среда, затова е изключително важно да увеличаваме нашето производство. Най-малкото да осигурим собствената си продоволствена сигурност", подчерта Иванов.

Според него много от производителите са и в сивата, и в светлата икономика, като призова и гражданите да упражняват контрол.

Той изрази мнение, че има какво още да се направи по отношение на стопанската ни и търговска култура.

"В заведение за обществено хранене, да кажем ресторант. Вчера е била салатата 12 лева, в момента е 25 евро. И там е пълно с хора. Търсенето определя предлагането, но въпросът е какво тези хора правят в този ресторант", попита Иванов.