Електронният регистър за цените притесни хранителния бизнес

Проектът за електронния централен регистър за проследимост на доставките сериозно притесни организации от хранително-вкусовата промишленост. Те са притеснение дали мярката цели да следи цените, или може да се допусне и разкриване на търговската тайна?

Ивайло Гълъбов от Съюза на птицевъдите гостува в “България сутрин” и заяви, че събирането на информация по електронен път звучи неясно, а рискът от събиране на едно място на толкова информация заслужава специално внимание.

“Плащаме на AI със своите данни. Ние не сме готови - нито бизнесът, нито държавата е дигитализирана. Ние и сега ги даваме тези данни. В НАП не са готови да поемат такава административна тежест. Трябва да бъде решен въпросът с опазването на данните", заяви Гълъбов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му на ежедневна база няма промяна в цените и предприятията нямат ресурс да реагират толкова бързо. Според Гълъбов големите компании вероятно ще намерят начин да отговорят на новата мярка.

"Когато трябваше да дадем отчети за нуждите на фискален контрол, намериха начин да свържат системите. Но по-малките нямат такива. Не съм сигурен, че новата структура е подготвена да се справи с опазването на такъв масив от данни”, добавя гостът.

КЗК, КЗП и глобите

Според Гълъбов целите на обсерваторията са били изпътлнени от КЗК с много по-малък ресурс. "КЗП и КЗК имат механизмите да реагират в правилната посока. От 6-7 месеца инфлацията при хранителните стоки е 0,8% - най-малката", обърна внимание той.

Експертът подчерта, че предложените глоби са правени с логиката, че някой ще крие информация. Гълъбов подчерта, че е съвсем естествено при такъв ежедневен обем от данни да стават и грешки.

“Глоби в стотици хиляди ще доведат до преосмисляне при някои фирми, най-малкото няма да отварят нови предприятия. Първо трябва да се дигитализира индустрията, след това държавата, после да правим анализ на данни", настоя Гълъбов.

Цените на храните

Според него, ако наистина искаме цената на дребно да бъде свалена, трябва да се засили и конкуренцията. “Ако искаме да паднат цените на едро, трябва да се увеличи производството. Не отделяме достатъчно внимание на българското производство. Ядем най-скъпото масло в Европа, защото сме най-малкият производител на масло", коментира Гълъбов.

"Унищожихме си преработвателните предприятия по време на прехода. Днес сектор "Плодове и зеленчуци" страда от това. Има фирми, които трудно се интегрират. Трудно е да се договориш с верига, че ще доставяш домати само два месеца, те искат договори за поне 12 месеца", каза още Гълъбов.

Той коментира и поскъпването на горивата, като заяви, че се надява то да не бъде толкова голяма. По думите му мерките на правителството са навременни и ще спомогнат покачването да не се отрази на крайната цена за потребителите.

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