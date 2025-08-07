Арестуваха криминално проявен, палил огън на нерегламентирано сметище

Арестуваха криминално проявен, запалил огън на нерегламентирано сметище до гробищата в Асеновград. Той е задържан вчера след сигнал, подаден около 14:20 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като огънят е бил потушен предварително. Няма пострадали хора.

Пред служителите на реда 46-годишният криминално проявен и осъждан асеновградчанин признал, че се е опитал да запали медни проводници. С полицейска заповед той е задържан за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Пловдив.

Около 90% от пожарите са заради човешка дейност, припомнят от Областната дирекция. Пожарникарите призовават хората да ограничат използването на открит огън (барбекю, зимнина, почистване), тъй като високите температури и силният вятър допринасят пожарите да се разпространят изключително бързо.

На 27 юли общо 23 екипа гасиха пожари в пловдивските общини Асеновград, Първомай и Брезово. В два от тях участва хеликоптер от 24-та авиационна база "Крумово". / БТА