Мъж разби с глава вратата на автошкола, загина на място

Инцидентът е от Враца

14.10.2025 | 18:53 ч. 10
БГНЕС

Мъж разби с глава стъклена врата на автошкола в кв. “Дъбника” в град Враца. Мъжът е загинал на място.

Той е паркирал близо до школата автомобила си. След това завел малкото си дете при жена си в съседен магазин.

Малко по-късно курсистите от школата, които имали занятие, видели как мъжът буквално връхлита в школата, разбивайки вратата с тялото си, съобщава “24 часа”.

Според разследващите случая полицаи още не е ясно дали мъжът, който имал психически проблеми, е искал да се самоубие, или е загинал вследствие на нещастен случай.

