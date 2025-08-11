IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Екшън в Кърджали: Полицията задържа мъж, стрелял и ранил други двама

Нападателят стрелял с въздушен револвер след спор с други мъже в питейно заведение

11.08.2025 | 12:00 ч. Обновена: 11.08.2025 | 17:07 ч. 7
БГНЕС

Полицията в Кърджали задържа мъж, стрелял и наранил с въздушен револвер други двама, съобщават от Областната дирекция на МВР.
 
Инцидентът е станал на 10 август около 3:30 часа.

За БТА от пресцентъра на дирекцията обясниха, че инцидентът е станал в питейно заведение, в което тримата са се скарали и се е стигнало до стрелбата с въздушния револвер. Двамата, срещу които е стреляно, са получили повърхностни рани.

От полицията уточниха, че по случая се извършва проверка.

Оръжието е собственост на извършителя, но то е от вид, който не подлежи на регистрация по реда на огнестрелните оръжия и боеприпаси, поясниха също от дирекцията.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Кърджали ОДМВР-Кърджали стрелба ранени мъже
