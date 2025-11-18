Като за Гинес: Варненски полицаи преследваха 100 километра пиян шофьор

Среднощна полицейска гонка във Варненско е на път да влезе в рекордите на Гинес, след органите на реда гониха в продължение на 100 километра пиян шофьор.

Случката е от снощи, когато в полицията се получава сигнал от Дългопол, че млад мъж се е качил да шофира след употреба на алкохол. С мощната си кола той се отправил към Провадия. Именно там полицаите го чакали, за да го спрат, но той решил да не спира, съобщи БТА.

Така започнала среднощната гонка в продължение на 100 километра, в която са участвали полицаи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня.

Всички те били насочвани от оперативна дежурна част във Варна. От полицията казаха, че заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни помощни средства за спиране, като шипове.

Преследването все пак е приключило в района на варненското село Ягнилово, където автомобилът самокатастрофирал и спрял.

Полицаите тествали 33-годишният водач за алкохол и установили, че той шофира с 2.29 промила алкохол. Спътникът на пияния шофьор също бил в нетрезво състояние.

Шофьорът е жител на шуменско село, криминално проявен, с общо 21 фиша за нарушение на Закона за движение по пътищата.