Наръгаха мъж в София, нападателят е 26-годишен мъж

Мъж беше наръган в София след скандал, съобщават от "24 часа". Инцидентът е станал преди минути на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци.

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до наръгването.

Свидетели съобщиха, че са видели наръгването, а след това нападателят е избягал. От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че нападателят е бил заловен за броени часове.