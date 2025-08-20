IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Наръгаха мъж в София, нападателят е 26-годишен мъж

Той и жертвата се спречкали

20.08.2025 | 20:29 ч. Обновена: 20.08.2025 | 20:36 ч. 1
Снимка: Pixabay/ Mikewildadventure

Мъж беше наръган в София след скандал, съобщават от "24 часа". Инцидентът е станал преди минути на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци. 

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до наръгването.

Свидетели съобщиха, че са видели наръгването, а след това нападателят е избягал. От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че нападателят е бил заловен за броени часове. 

