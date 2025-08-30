Трендът се обърна: Повече българи напускат Германия, отколкото идват

Броят на българите, които напускат Германия, надхвърля този на пристигналите. Това се случва за първи път от влизането ни в ЕС през 2007 г.

Статистиката сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция. Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.

Според данни на Федералната статистическа служба през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там, съобщава Нова тв.

След близо десет години в Германия, Ивайло се прибира през септември 2023 г. Той споделя, че животът там му е дал „чувство на отговорност и точност“ и възможност да работи с хора от различни нации. Въпреки това, усещането, че не е на мястото си, го кара да се завърне.

Катя се завръща в началото на тази година след почти две десетилетия в Германия. Решението ѝ узрява отдавна. „Някъде 2021 г. вече знаех, че е въпрос на време да напусна Германия“, казва тя. „Казах си, може би е време да приложиш това, което знаеш, някъде другаде и то в България“.

Днес и двамата работят за големи германски компании, но вече в България, и отчитат позитивите от промяната.

„Ежедневието ми изглежда много по-различно. Пътят ми до работа е доста по-кратък, контактът ми с колегите е различен, усеща се една семейна, приятелска обстановка“, споделя Ивайло. Катя също е доволна: „Работя с изключителни професионалисти. Спокойно е, изпитвам свобода, мога да бъда спонтанна във всеки един момент“.

Единственият минус, който и двамата посочват, е „войната по пътищата“ у нас, но са категорични, че са взели правилното решение.