Новини Днес | 46

Вижте как ще изглеждат българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

30.08.2025 | 09:40 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:24 ч. 61
Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", отбелязва Лагард.

евромонети

Тя допълва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", подчерта президентът на ЕЦБ.

евромонети

Публикацията е трета поред – на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.

Това се случи Dnes, за важното през деня

