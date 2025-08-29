Ползвал ли се е Никола Николов – Паскал с политически протекции"

Според министъра на вътрешните работи Даниел Митов дали Никола Николов – Паскал се е ползвал с политически протекции, ще се изяснява в рамките на досъдебното производство. Това ще се изяснява в рамките на досъдебното производство, каза Митов в отговор на журналистически въпрос дали обвиненият в контрабанда Никола Николов – Паскал се е ползвал с политически протекции.

„В момента няма как аз да хвърля обвинения върху някого по такъв казус. Трябва да сме много внимателни, имайки предвид, че това са дела, които ще си текат едно известно време. Трябва да излезе наяве цялата истината, но е много възможно“, посочи още министър Митов.

„Важно е какво ще се случи в рамките на самото производство. То не е при нас, не е в МВР. Оттук нататък всичко е в компетенциите на прокуратурата и съответно на съда. Трудно ми е да коментирам детайли, които няма как да знам“, обясни още той.

На Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски.

Вчера повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения.

На въпрос, свързан с продължаващото издирване на прокурорския син Васил Михайлов, Митов подчерта: „Издирва се. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим“.