Кога и къде да гледаме: Всичко за Беласица - Вихрен от MrBit Втора лига

Регионалните дербита винаги обещават нажежени емоции. В шестия кръг от MrBit Втора лига Беласица и Вихрен ще премерят сили в едно от големите съперничества на югозапада. И двата отбора искат трите точки, но мотивите им се различават драстично.

Кога и къде можете да гледате Беласица - Вихрен от MrBit Втора лига?

Двубоят между Беласица и Вихрен от шестия кръг ще бъде предаван пряко в платформата на MrBit. Началото е насрочено за неделя, 31 август, от 18:00 ч.

Стартът на Беласица и Вихрен в MrBit Втора лига

Беласица и Вихрен изпитват доста различни чувства по повод старта на своя сезон. Вихрен дели второ място заедно с Дунав и изглежда стабилен кандидат за промоция, докато Беласица все още търси първа победа и започва шестия кръг като последен в таблицата.

Единственото смекчаващо обстоятелство за петричани е отпадналия им мач с Крумовград, което им дава аванс пред клубовете, които още не са „срещали“ отказалия се от участие в първенството отбор. Въпреки това, два отбелязани гола в четири мача и равенство у дома с опашкаря Спартак (Плевен), въпреки числено преимущество в последните 15 минути на двубоя, не вещаят добри дни за Беласица.

Вихрен се наслаждава на успешен старт и се намира на трета позиция в MrBit Втора лига, но и в Сандански има какво да се желае. Отборът е вкарал общо четири гола в пет мача, което трудно може да се нарече шампионска форма. Високото класиране е колкото продукт на добра игра от Вихрен, толкова и на впечатляващия баланс между отборите около тях, което пречи някой да дръпне сериозно нагоре.

Дербито в Петрич най-вероятно ще бъде решено повече чрез борба, желание и доза късмет, отколкото чрез футболното превъзходство на единия или другия отбор. Дали мачът ще се разиграе по този сценарий можете да видите в 18:00 ч. на 31 август.