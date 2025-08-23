Полицията откри и унищи близо тон канабис

Близо тон канабис е открит и унищожен при съвместна акция на криминалисти при Областната дирекция на МВР в Благоевград и криминалисти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, съобщиха от полицията.

Съвместните действия по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества са проведени на територията, обслужвана от Районно управление – Сандански. Над 240 канабисови растения с общо тегло около 816 килограма са били засадени в обособени участъци в землището на санданското село Дебрен, а около 50 растения с общо тегло около 83 килограма - в обособена нива в землището на село Голям Цалим. Общият брой на откритите растения е 294, а общото им тегло е около 900 килограма. По случаите са образувани досъдебни производства.

В средата на август от ОДМВР – Благоевград съобщиха, че нейни служители са унищожили близо два тона канабис, открити при съвместни действия на криминалисти на областната дирекция на полицията в Благоевград, екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“.