Урсула зове: ЕС трябва да отговори на хибридната война на Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да засили отбраната си, за да възпрепятства хибридната война“ на Русия. Коментарите ѝ дойдоха след поредица от въздушни нарушения, кибератаки и повреди на подводни кабели, съобщава АФП.

"Тези инциденти са изчислени така, че да останат в полумрака на отричането. Това не е случаен тормоз. Това е последователна и ескалираща кампания", каза Фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент и добави, че два инцидента са съвпадение, но 3, 5 или 10 - това е умишлена и целенасочена кампания в сивата зона срещу Европа и континентът трябва да отговори.

Страните от ЕС Полша, Естония и Румъния наскоро бяха разтърсени от руски въздушни нарушения, а в Дания, Германия и Белгия бяха забелязани неидентифицирани дронове.

Европейските страни вече увеличиха разходите си за отбрана до нива, невиждани от края на Студената война, на фона на войната на Москва в Украйна и съмненията относно подкрепата на САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Сега ЕС се опитва да изработи планове за съвместни проекти, които биха могли да бъдат реализирани от 27-те държави членки, включително „стена“ от защитни системи срещу дронове.

"Не трябва само да реагираме. Трябва да възпираме, защото ако се колебаем да действаме, сивата зона само ще се разшири. Основната мисия на Европейския съюз е да запази мира, а днес това означава да имаме капацитет да възпираме агресията и провокациите“, посочи Фон дер Лайен.

На срещата на върха в Брюксел по-късно този месец лидерите на ЕС ще се опитат да се споразумеят за “пътна карта“, чиято цел е да подготви блока да отблъсне заплахите от Русия през следващите години. "Това не само ще определи общи цели, но и много конкретни етапи и срокове по пътя към 2030 г., защото всички знаем, че само това, което се измерва, се изпълнява наистина“, отбеляза председателят на ЕК.

Урсула настоя, че справянето с "хибридната война на Русия" изисква “напълно ново мислене от всички нас“. “Изборът пред нас е много прост. Или можем да се отдръпнем и да наблюдаваме ескалирането на руските заплахи, или да им отговорим с единство, възпиране и решителност“, заяви Фон дер Лайен.