МВР работи по случай със запалени камиони за отпадъци в София

По случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София работи МВР. Информацията е на министерството.

На 29 юли около 3.00 ч. в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. "Околовръстен път". Изпратени са екипи на полицията и на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", а огънят е потушен. От него са засегнати четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, посочват от МВР.

Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Своевременно е образувано досъдебно производство и са иззети веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения, добавят от МВР.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани, а свидетелите са разпитани. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.