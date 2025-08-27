IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Повдигнаха обвинение на 26-годишен мъж за катастрофа в ж.к. "Дружба"

Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал

27.08.2025 | 19:20 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:19 ч. 5
БГНЕС

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишeн мъж за това, че на 26 август около 19:45 часа в София, ул. "Обиколна", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф", с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".  

