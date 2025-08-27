Повдигнаха обвинение на 26-годишен мъж за катастрофа в ж.к. "Дружба"

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишeн мъж за това, че на 26 август около 19:45 часа в София, ул. "Обиколна", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф", с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Под въздействие на алкохола водачът загубил контрол над превозното средство и катастрофирал.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".