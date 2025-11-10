Голяма ВиК авария наводни улици в пловдивския район „Тракия“

Мащабна авария на магистрален водопровод предизвика наводнение на улици в пловдивския район „Тракия“ и прекъсна водоподаването към няколко жилищни блока. Повредата е възникнала около 3 часа през нощта в района на блок 94, а според живущи водата е спряна около 5 часа сутринта.
Засегнати от наводнението са улиците „Генерал Кисяков“ и „Генерал Дандевил“. На място бяха изпратени екипи на пожарната, които предприеха действия по отводняването.
Близо до аварията се намира и дом за възрастни хора с над 80 обитатели. Те също са без вода. Аварията оказва влияние на водоподаването в целия град, особено по високите етажи.
Спуканият водопровод, който е стар и амортизиран, е между блок 82 и блок 322.
От ВиК-Пловдив съобщиха, че техни служители вече работят за отстраняване на аварията. Възможно е да има временни смущения във водоснабдяването и по високите етажи в целия град.
„Причината за аварията е старата, силно амортизирана мрежа. Става дума за водопровод с голям диаметър – ф 200, поради което се е разляла повече вода", обясни говорителят на ВиК Йордан Чемишев, цитиран от Радио Пловдив. Той увери, че се очаква повредата да бъде отстранена до края на работния ден.