Голяма ВиК авария наводни улици в пловдивския район „Тракия“

Очакват до края на деня проблемът да бъде отстранен

10.11.2025 | 12:32 ч. Обновена: 10.11.2025 | 12:39 ч.
Мащабна авария на магистрален водопровод предизвика наводнение на улици в пловдивския район „Тракия“ и прекъсна водоподаването към няколко жилищни блока. Повредата е възникнала около 3 часа през нощта в района на блок 94, а според живущи водата е спряна около 5 часа сутринта.

Засегнати от наводнението са улиците „Генерал Кисяков“ и „Генерал Дандевил“. На място бяха изпратени екипи на пожарната, които предприеха действия по отводняването.

Близо до аварията се намира и дом за възрастни хора с над 80 обитатели. Те също са без вода. Аварията оказва влияние на водоподаването в целия град, особено по високите етажи.

Спуканият водопровод, който е стар и амортизиран, е между блок 82 и блок 322.

От ВиК-Пловдив съобщиха, че техни служители вече работят за отстраняване на аварията. Възможно е да има временни смущения във водоснабдяването и по високите етажи в целия град.

„Причината за аварията е старата, силно амортизирана мрежа. Става дума за водопровод с голям диаметър – ф 200, поради което се е разляла повече вода“, обясни говорителят на ВиК Йордан Чемишев, цитиран от Радио Пловдив. Той увери, че се очаква повредата да бъде отстранена до края на работния ден. 

ВиК авария Пловдив Тракия
