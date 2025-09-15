IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гледат мярката на побойника от летището в София

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

15.09.2025 | 07:50 ч. Обновена: 15.09.2025 | 21:42 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Днес районната прокуратура в София се очаква да поиска постоянен арест за задържания мъж за побоя на Терминал 1 на летище "Васил Левски" в столицата.

Срещу 54-годишния мъж е повдигнато обвинение за побой по хулигански подбуди. На 13-ти този месец през нощта в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски" обвиняемият е нанесъл удар със стъклена бутилка в главата на пострадалия. Вследствие на това той е получил средна телесна повреда, уточнява държавната телевизия.

Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари.

