Спецакция срещу дрогата в София, вече са задържани 64 души

В София тече специализирана операция, свързана с притежанието и разпространението на наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

До момента са задържани 64 души, част от които наркозависими, сред тях и дилъри. Разкрити са две съхранителни бази, от които дилърите зареждат дрога и в последствие я разпространяват чрез криптирани групи.

"Наш основен приоритет е намаляване и ограничаване наркоразпространението около училищата и питейните заведения на територията на столицата. От сектор "Наркотици" установиха съхранителна база на много голямо количество наркотици, което е било подготвено да излезе на пазара", каза още Николов.

Той даде брифинга пред сграда в квартал „Редута“, където е била една от разбитите складови бази на дилътите.

В съхранителната база е установено много голямо количество дрога – над 10 килограма марихуана и около 4 килограма синтетични наркотици. Полицаите са намерили и около 100 хиляди лева в основния дилър.

В друга база, също в София, са открити около 2 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин.

Акцията срещу наркоразпространението, наркоскладирането и наркопроизводството на СДВР продължава.

Комисар Николов коментира информацията за бонбони под формата на розови мечета, които плъзнаха в социалните мрежи, предупреждавайки, че става въпрос за наркотици, които могат да стигнат до деца в училища. Николов каза, че сигналът е проверен. По думите му информацията е от преди 13 години и увери, че всякакви сигнали се следят и проверяват.