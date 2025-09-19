IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спецакция в Бургас, задържаха шестима за притежание на дрога

В ареста е цяло семейство, познато на полицията

19.09.2025 | 10:29 ч. Обновена: 19.09.2025 | 11:24 ч. 7
Снимка: МВР-Бургас

Снимка: МВР-Бургас

Полицейска акция в частни домове завърши с ареста на петима мъже и една жена от бургаския квартал "Победа", съобщиха от полицията.

В жилище на ул. "Опълченска" в квартала, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерен 10 грама метамфетамин, електронна везна, найлонови пликчета и около 28 000 лева. Задържани са собственикът на жилището, жена му и двамата му сина. 

Същото семейство е било задържано през май тази година, когато са иззети близо 100 гр. метамфетамин и голяма парична сума.

Полицейските служители проверили и още две жилища в кв. "Победа", обитавани от двама криминално проявени братя. 

В едното от тях, разположено на ул. "Владислав", са намерени и иззети марихуана, електронна везна и найлонови пликчета. На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат. 

Това се случи Dnes

бургас наркотици
