Спецакция в Бургас, задържаха шестима за притежание на дрога

Полицейска акция в частни домове завърши с ареста на петима мъже и една жена от бургаския квартал "Победа", съобщиха от полицията.

В жилище на ул. "Опълченска" в квартала, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерен 10 грама метамфетамин, електронна везна, найлонови пликчета и около 28 000 лева. Задържани са собственикът на жилището, жена му и двамата му сина.

Същото семейство е било задържано през май тази година, когато са иззети близо 100 гр. метамфетамин и голяма парична сума.

Полицейските служители проверили и още две жилища в кв. "Победа", обитавани от двама криминално проявени братя.

В едното от тях, разположено на ул. "Владислав", са намерени и иззети марихуана, електронна везна и найлонови пликчета. На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат.