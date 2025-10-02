IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха мъж, удрял и душил непълнолетната си дъщеря в София

Случаят е от столичния квартал "Дружба"

02.10.2025 | 18:52 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие.

На 23 септември около 15:00 часа в ж.к. "Дружба", обвиняемият нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR. 

Вследствие на това ѝ причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъплението, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода". Насилникът е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за задържане под стража. Състав на съда е наложил  мярка за неотклонение "задържане под стража".

домашно насилие насилие над дете София
