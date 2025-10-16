IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На "Капъкуле" откриха над 36 кг кокаин в пикап, пристигнал от "Капитан Андреево"

Проверката била по сигнал, нелегалната пратка е разкрита от куче и рентген

16.10.2025 | 15:41 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Турските митнически власти на ГКПП "Капъкуле" край Одрин са разкрили 36,18 килограма кокаин, пренасян нелегално в лекотоварен автомобил, който пристигнал от българския ГКПП "Капитан Андреево".

По информация на новинарската агенция Демирьорен, екипи на службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в Одрин са предприели по сигнал обстойна проверка на автомобил тип пикап, който влязъл в "Къпъкуле" от отсрещния ГКПП "Капитан Андреево", съобщи БТА. 

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат за контрол на МПС на "Капъкуле", която показала наличие на нерегистриран товар.

Допълнително в проверката било включено и полицейско куче, обучено за разкриване на наркотици.

Екипите с помощта и на кучето разкрили общо 36,18 килограма кокаин, укрит в пакети, разположени между седалките на шофьора и пътниците.

Наркотикът е конфискуван от митническите власти.

Водачът на колата е предаден на съда в Одрин по обвинение в наркотрафик. Не се съобщава националността му.

