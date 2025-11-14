Трима в ареста след сигнал за отвлечена жена в Свиленград

Млада жена е била отвлечена в Свиленград, а полицията се е задействала и вече има развитие по случая, съобщава bTV.

Според първоначалната информация жената е на около 30 години, от Симеоновград, и е била отвлечена в ранните часове на днешния ден близо до хотел в града.

Според свидетели по време на отвличането се чули писъци.

По-късно стана ясно, че жената е намерена в Свиленград. Задържани са трима потенциални извършители - един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.

Очаква се брифинг на полицията, на който да бъдат разкрити повече подробности.