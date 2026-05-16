IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Русия съди легендарната Елена Исинбаева за... 80 евро

Атлетката е смятана за противник на режима

16.05.2026 | 12:42 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двукратната олимпийска шампионка в овчарския скок Елена Исинбаева попадна под ударите на закона в Русия заради... 80 евро. Съдебните изпълнители са започнали процедура по принудително събиране на дългове по кредитни задължения от атлетката, съобщава руската държавна агенция, позовавайки се на официални съдебни документи.

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград. В тях е посочено, че спортистката не е погасила кредита си в установения срок. Въз основа на тези данни на 13 май официално е било образувано изпълнително производство. Размерът на задължението, което подлежи на събиране, е 7187 рубли, което е равносилно на 80 евро.

Свързани статии

43-годишната Елена Исинбаева стана известна с изключителните си резултати в овчарския скок. Спортистката спечели златни медали на Олимпийските игри през 2004 и 2008 година, а през 2012 година завоюва бронзов медал. Освен това тя многократно е печелила световни първенства. 

През 2023 година, година след агресията на Русия срещу Украйна, Исинбаева напусна страната и се премести в Испания. Въпреки че никога не е афиширала несъгласие с войната и подкрепа за Украйна, властите в Москва я смятат за противник на сегашната руска политика.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Елена Исинбаева Русия
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem