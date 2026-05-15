Мирчев за инцидента: Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого ВИДЕО

След скандала с депутата Ивайло Мирчев за неправилното паркиране, съпредседателят на “Демократична България” излезе и с първи думи.
“Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого”, кратко заяви Мирчев по повод инцидента.
"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единственият път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лява ми буза", обясни Мирчев.
Депутатът добави, че се е обадил на спешния телефон 112.
“Човекът видимо се изнерви, беше в странно състояние”, добави Мирчев.
Нападателят не е изчакал полицаите.
Самият Мирчев няма претенции към фирмата, с чиито изпълнителен директора се е чул днес и е изразил притеснение относно състоянието и държанието на служителя.