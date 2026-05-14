Община Велинград доброволно пресуши Клептуза: Кой е наредил строителни дейности?

Карстовите извори са места, където подземни води, циркулиращи в разтворими скали, излизат на повърхността. Те се отличават с голям дебит, вариращ според валежите, и често образуват езера или начало на реки. В България най-големият карстов извор е Глава Панега, а сред най-известните са Клептуза и Девненските извори.

Наш потребител изпрати сигнал в платформата на Helpbook.info, попадайки на пост в социалните мрежи, като дословно го цитира.

Ето какво съдържа:

„Община Велинград доброволно пресуши Клептуза – един от най-уникалните карстови извори на Балканите и безценно природно богатство на България. Място, което природата е създавала и оформяла в продължение на милиони години, днес е поставено под риск заради човешка намеса и икономически интереси.

Накратко - причината е подписаният договор с компания за производство на минерална вода.

Под шапката на нов водопровод за Велинград и в името на печалбата започнаха строителни дейности в непосредствена близост до първи пояс на извора – зона, която би трябвало да бъде строго защитена и недосегаема.

Защото карстовите извори са изключително крехки природни системи. Понякога дори най-малкото разместване на земните пластове или намеса в геодезически накарстен терен може да промени пътя на водата завинаги. Един извор, съществувал хилядолетия, може да спре за миг – без възможност природата някога да го възстанови.

Клептуза не е просто вода. Тя е животът на Велинград, символ на Родопите, памет на природата. Там, където поколения са идвали, за да чуят шума на извора и да почувстват спокойствието на планината, днес ехтят машини и строителство. Това е решение, взето от хора доброволно и съзнателно.

И ако Клептуза бъде унищожена, България ще загуби част от своята природа, история... и душа.”

Следват и резонни въпроси: „Моля за скоростна проверка, относно:

1. Действителното състояние на Клептуза към днешен момент;

2. КОЙ Е СЪДЕЙСТВАЛ/НАРЕДИЛ сключване на споменатия в текста Договор;

3. Каква е действителната причина за неговото сключване;

4. Какви ще са наказанията, защото е повече от ясно, че такъв природен феномен е недопустимо да бъде унищожаван! Нарушава се екологичното равновесие не само в района, но с времето дисбаланса ще се отрази и на други природни екосистеми. Всичко е свързано като единен организъм.“ (целият сигнал - тук)

