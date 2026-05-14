В кадър: "Бързи и яростни" превзе Кан с емоционална почит към Пол Уокър

В издание на Кан, на което липсваше обичайният звезден заряд, прожекцията по повод 25-ата годишнина на "Бързи и яростни" ("Fast & Furious") в Palais се превърна в едно от най-големите и търсени събития. А Вин Дизел беше там лично и отдаде почит на покойния Пол Уокър.

Наближаваше полунощ, но Кроазет беше оживен, а зоната около Grand Lumiere беше напълно изпълнена с хора, пише The Hollywood Reporter. Самата прожекция не беше в типичния за Кан black tie стил - вместо това Universal помоли гостите да се придържат към дрескод "casual chic". От своя страна Дизел се появи на килима с бляскаво сако, обсипано с камъни, върху което с кристали беше изписано "Fast Forever". Universal трябва да пусне следващия филм от поредицата - "Бързи завинаги" ("Fast Forever") - на 17 март 2028 година.

На събитието присъстваха и звездите от франчайза Джордана Брустър и Мишел Родригес, както и продуцентът Нийл Х. Мориц и председателката на Universal Дона Лангли. Медоу Уокър, дъщерята на покойния актьор от "Бързи и яростни", също беше сред гостите.

"Никога през живота си не съм виждал такава среднощна прожекция. Не е като този филм да е излязъл вчера", пошегува се Дизел в залата преди началото на прожекцията.

Актьорът разказа и за личната си история с фестивала, където преди повече от три десетилетия е показал свой късометражен филм.

Дизел очевидно имаше желание да говори още и се пошегува с директора на фестивала Тиери Фремо: "М*йната му на филма. Само веднъж в живота си съм тук."

Ще има и сериали "Бързи и яростни"

След това Дизел отдели време да говори за Пол Уокър, който почина през 2013 година на 40-годишна възраст.

"Това е филм, в който братството беше представено на нашето хилядолетие - от мен и моя брат Пабло. Човекът, който нямаше да ми позволи да дойда тук сам, за да представлявам това братство, беше Медоу Уокър", каза Дизел.

Филмът, който започна всичко

"Бързи и яростни" е първата част от франчайза, който по-късно се превърна в глобална машина с приходи от над 7 млрд. долара. Оригиналният филм запозна публиката с Доминик Торето на Вин Дизел - уличен състезател от Лос Анджелис, който стои зад серия обири, и с Брайън О'Конър на Пол Уокър - агент на ФБР, който работи под прикритие, за да проникне в екипа на Торето.

Нов сериал и финален филм

Тази седмица беше обявено, че стрийминг услугата Peacock на NBCUniversal разработва телевизионен сериал, базиран на франчайза "Бързи и яростни", макар че изглежда има известно объркване около това колко точно сериала са в разработка.

След прожекцията в Кан много хора от публиката се чуваха как плачат, докато изпращат Дизел и актьорите с овация на крака.

"Искам всички да знаете, че единствената причина да правим финала на "Бързи и яростни" за 2028 година сте всеки един от вас, които ни дадохте сърцата и лоялността си. Вие ни карате да искаме да ви накараме да се гордеете", каза Дизел пред публиката в сряда вечерта.