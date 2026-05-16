Осветлиха сектата на гуруто Ивомир: пари, разбити семейства, тормоз

Ново тайно общество бе осветлено от бивш свой член, който едва не стигнал до самоубийство. И в момента сектата, начело на която е гуруто Ивомир, продължава да набира последователи у нас.

Зад "дейността" на общността седят опити за самоубийство, разбити семейства, тежък психологически тормоз, както и загуби за десетки хиляди евро.

На пръв поглед няма нищо нередно - тайното общество има духовна академия, седалище, организират семинари. Първата червена лампа е, че мотивират своите последователи да закупуват и къщи, близо до техния кампус, който се намира в Централна България. Това показва разследването на Нова тв.

Зад сектата седи гуруто Ивомир, а неговата дейност излиза от анониммност след сигнал от Албена Рашкова, която напуска общността и почти стига до самоубийство.

Екипът на телевизията е влязъл под прикритие на един от семинарите на въпросното общество. Билет за двама струва на промоционална цена 260 евро, а залата е била пълна. По време на семираните се говори за различни философски течения, психологически методи, принципи от квантовата физика, прилага се регресия, която повече прилича на сугестия. Участниците в това общество са с разбита психика, те дават материални облаги на тартора на организацията, има призиви за дарения, разказа журналистът Мариета Николаева.

Тя призова ДАНС да разследва тази общност.

Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. Тук роля има играта с умовете на хора, в момент, в който те са загубили себе си.

"Вече две години се лекувам, и познавам още семейства, които са в същото положение след преживяното в когиталност, то е духовна академия, но аз го наричам секта, след това което преживях", разказва потърпевшата Албена.

Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в духовната им академия. Постепенно се сближава с тях, запознава се с тях на живо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.

"Около 5-6 месеца се занимавах само с тях, отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи сближаване, държаха се много мило, но в същото време ме обсебиха. Аз не го усетих като обсебване, а се почувствах значима. Когато ме поканиха в техния кампус, аз отидох да им помагам. Харесах си една срещу кампуса. Стоях седмица, като започнаха целодневно да ме мотивират да купя къщата. Казваха колко е хубаво да бъдем едно общество, на мен тази идея много ми хареса. Мъжът ми обаче не харесваше тях. Направих това зад гърба му – изтеглих кредит", разказва Албена.

С кредита купува къща и започват ремонт. Под постоянния надзор на гуруто Ивомир и неговата половинка.

"От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен - колко съм некадърна, каква съм лигла. Липсваха ни сън, храна, бяхме дехидратирани и по цял ден слушахме колко сме зле. Това се повтаряше, засилваше се силата на вербалната агресия към нас. Психотромозът беше най-вече от Ивомир. Всичко това беше доброволно. Затова казвах, че това е като влюбването, имах го на пиедестал и вярвах, че го правя от любов, а мъжът ми казваше – но той те обижда, а аз го убеждавах, че той го прави от любов”, казва Албена. И допълва, че Ивомир се е опитвал да скара нея и съпругът й.

Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фондацията на Ивомир и бягат от селото.

"След като напуснах тази общност, потърсих медицинска общност. Той ми беше внушил, че не трябва да живея. Като се прибрах не можех да се търпя, исках да се самоубия. Молех се на мъжа ми да ми прости, ако намеря начин да се самоубия, защото се чувствам много зле, исках да вляза в лечебно заведение", казва още Албена.

Психологът Тодор Тодоров обяснява, че това общество "обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят, да се облагодетелстват емоционално или материално от всички тези заблудени души. Да, за мен това в своята същност представлява секта".