Доставчик ударил шамар на Ивайло Мирчев заради паркиране, има задържан?

Скандал заради неправилно паркиране избухна между млад мъж и народния представител Ивайло Мирчев. Мъжът е получил забележка от съпредседателят на ДБ, но не му обърнал внимание.

Случаят е от вчера в столичния кв. "Лозенец", където Мирчев живее, съобщава “24 часа”.

По неофициална информация вчера Мирчев се прибирал и видял млад мъж, работещ като доставчик - направил му забележка, че е паркирал неправилно. Той обаче не се трогнал от депутата и му казал, че първо ще си свърши работата. Тогава Мирчев извадил телефона си и започнал да снима, твърдял в показанията си доставчикът.

Какво точно се е случило след това не е много ясно. В социалните мрежи дори се твърди за шамар, отнесен от депутата.

Знае се обаче, че поне един човек е бил задържан. Подробности се очакват на по-късен етап.

От страна на Мирчев засега коментар няма, не си вдига и телефона.