DARA и "Бангаранга" са на финал на Евровизия

Българската песен бе първата обявена за финалист

15.05.2026 | 00:08 ч. Обновена: 15.05.2026 | 00:15 ч.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

DARA се класира на финала на Евровизия, който ще се проведе на 16 май. Българската песен бе първата обявена за финалист.

Младата ни певица откри втория полуфинал с песента "Бангаранга". Песента предварително получи силна подкрепа от фен общността, след като шест платформи посочиха песента сред фаворитите.

След вота тази вечер 10 държави се класираха за финала в събота - България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече са финалисти.

 

