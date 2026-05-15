DARA и "Бангаранга" са на финал на Евровизия

DARA се класира на финала на Евровизия, който ще се проведе на 16 май. Българската песен бе първата обявена за финалист.

Младата ни певица откри втория полуфинал с песента "Бангаранга". Песента предварително получи силна подкрепа от фен общността, след като шест платформи посочиха песента сред фаворитите.

След вота тази вечер 10 държави се класираха за финала в събота - България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече са финалисти.