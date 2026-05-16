ГЕРБ: Решението България да не се присъедини към трибунала срещу Путин е политическа грешка

Решението България да не се присъедини към инициативата за създаване на Специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка, заявиха в своя позиция от ГЕРБ на официалната си страница във Facebook.

36 държави и Европейският съюз вчера подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украйна, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин.

България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на ЕС, които не я подкрепиха - заедно с Унгария, Малта и Словакия.

В позицията пише още:

"Още по-притеснително е, че това се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа, допълват от политическата формация.

Именно около този принцип беше приета и т.нар. Лвовска декларация, подкрепена от голяма част от европейските държави и институции.

България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота.

За България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави.

Историята на Европа е достатъчно болезнено доказателство какво се случва, когато агресията остане без политически и правен отговор."

ГЕРБ–СДС счита, че България трябва да бъде активен, предвидим и уважаван участник във всички международни формати, които засягат сигурността на Европа и бъдещето на Черноморския регион.

