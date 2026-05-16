Защо ВМС на САЩ разкриха местоположението на ядрена подводница?

Съобщението, че атомна подводница на ВМС на САЩ е акостирала в Гибралтар, може да е било предупреждение към Иран - или сигнал към НАТО, че на Съединените щати все още може да се разчита. Рядко се случва светът да знае местонахождението на някоя от подводниците с балистични ракети (SSBN) от клас Ohio на ВМС на САЩ. "Бумерите" са проектирани да бъдат незабележими, скрити и изключително сигурни като част от ядрената триада на страната, което прави откриването им отвън изключително трудно. ВМС очевидно не искат да помагат в това и почти никога не посочват местонахождението на подводниците. Въпреки тази дългогодишна практика, ВМС обявиха в понеделник, че една от лодките се намира в Гибралтар, което предизвика учудване в отбранителната общност. "Подводница с балистични ракети на ВМС на САЩ пристигна в Гибралтар на 10 май 2026 г. Посещението в пристанището демонстрира способностите, гъвкавостта и непрекъснатия ангажимент на САЩ към съюзниците си от НАТО, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Подводниците с балистични ракети от клас "Охайо" са неоткриваеми платформи за изстрелване на балистични ракети, изстрелвани от подводници, като осигуряват на САЩ най-устойчивата част от ядрената триада", заяви 6-та флота на САЩ в писмена декларация в понеделник. Пентагонът не разкри името на подводницата, но в момента има 14 подводници с балистични ракети (SSBN) в активна служба, а други четири се преобразуват в подводници с крилати ракети (SSGN), които не могат да носят ядрени оръжия. Тези четири кораба не са част от ядрената триада, но обикновено се прилагат същите процедури за секретност по отношение на техните движения. Обявлението явно имаше за цел да изпрати послание.

В този случай получателят почти сигурно беше Иран, тъй като присъствието на подводницата беше обявено едва ден след като президентът Доналд Тръмп отхвърли последното предложение за мир от Техеран. Ден по-късно президентът описа мирния процес като "поддържан изкуствено". USS Ohio (SSBN-726) на Военноморските сили на САЩ, сега SSGN, беше заложен, когато президентът Джералд Форд все още беше в Овалния кабинет.

По-късно беше построен и пуснат на вода по време на администрацията на Джими Картър.

Все пак, именно по време на мандата на президента Роналд Рейгън тази атомна подводница с балистични ракети се превърна в ключов компонент на американската ядрена триада. Общо 18 от планираните 24 подводници бяха построени от корабостроителницата General Dynamics Electric Boat, като последната подводница влезе в експлоатация през 1997 г. Програмата беше прекратена с края на Студената война и изчезването на стратегическите заплахи за Съединените щати.

Това обяснява и защо четири от тях бяха преустроени в SSGN. Всяка SSBN от клас Ohio може да пренася 24 балистични ракети "Трайдент II" - всяка с полезен товар от осем термоядрени бойна глави W76 - които могат да бъдат изстреляни за една минута и да достигнат цели практически навсякъде по света. Подводниците имат практически неограничен автономен пробег и могат да оперират на дълбочини, където откриването им е почти невъзможно.

Всяка от тях може да пренася повече от 150 ракети "Томахоук", които могат да се използват за конвенционални удари. Въпреки че изявлението на 6-та флота посочи, че подводницата в Гибралтар е SSBN, възможно е SSGN да оперира в близост до ирански води, където би могла да бъде използвана за нанасяне на конвенционални удари, ако военните действия се възобновят напълно.

Изявлението беше представено и като ангажимент към НАТО - нещо, което става все по-рядко срещано във втория мандат на Тръмп. Настоящите планове предвиждат Военноморските сили на САЩ да изведат от експлоатация четирите най-стари подводници от клас "Охайо", които бяха преустроени в SSGN. Не е планиран пряк заместител от един и същи клас.

Вместо това, бързоходните подводници от клас "Вирджиния" от блок V, оборудвани с модул за полезен товар "Вирджиния" (VPM), който може да пренася 28 допълнителни ракети "Томахоук", ще запълнят празнината, оставена от SSGN, когато те бъдат изведени от експлоатация. Въпреки това, съществуват опасения, че това ще създаде "пропаст в огневата мощ", тъй като всяка от четирите SSGN може да побере 154 ракети, докато подводница от клас "Вирджиния", оборудвана с VPM, може да превозва само 40 до 60. Бъдещите подводници от клас "Колумбия" трябва да заменят 14-те SSBN от клас "Охайо", като това ще започне през 2031 г.