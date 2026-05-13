IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Кабинетът освобождава ген. Любомир Монов

Освобождаването му било по взаимно съгласие, твърдят от Министерски съвет

13.05.2026 | 16:22 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране", както и от военна служба, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Това съобщи правителствената пресслужба.

Правителството предлага полковник Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране". Предложението е той да заема длъжността до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Преди ден бригаден генерал Любомир Монов участва във видеоконферентна среща, на която бе обсъдена съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). България е подкрепила отбранителната мисия. Страната ни ще се включи в многонационалната мисия, която ще осигурява безопасността на гражданското корабоплаване и ще се фокусира върху разминиране и морска сигурност

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кабинетът ген.Любомир Монов директор Отбранителна политика и планиране
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem