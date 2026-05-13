Кабинетът освобождава ген. Любомир Монов

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране", както и от военна служба, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Това съобщи правителствената пресслужба.

Правителството предлага полковник Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране". Предложението е той да заема длъжността до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Преди ден бригаден генерал Любомир Монов участва във видеоконферентна среща, на която бе обсъдена съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). България е подкрепила отбранителната мисия. Страната ни ще се включи в многонационалната мисия, която ще осигурява безопасността на гражданското корабоплаване и ще се фокусира върху разминиране и морска сигурност