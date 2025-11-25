IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Пенсионерка предаде 8000 лева на телефонни измамници

Те били поискани от полицай за залавянето на престъпник

25.11.2025 | 16:08 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена на 78 години от шуменското село Черенча е измамена по телефона, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Пред полицаи от Шумен тя е обяснила, че вчера между 10:00 и 16:00 часа, е получила множество обаждания по телефона от мъж, който се представил за полицейски служител и поискал съдействие за задържане на телефонни измамници. Той ѝ казал още, че са задържани двама измамници и за задържане на третия е необходимо да предаде парична сума. 

Малко по-късно жената е дала 8000 лева на непознат мъж. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

От Областната дирекция на МВР призовават за пореден път гражданите да не се доверяват на непознати, които се обаждат по телефона и искат пари по различни поводи. 

От полицията в Шумен предупреждават и за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

телефонни измамници полиция ОДМВР-Шумен
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem