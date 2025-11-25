Пенсионерка предаде 8000 лева на телефонни измамници

Жена на 78 години от шуменското село Черенча е измамена по телефона, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пред полицаи от Шумен тя е обяснила, че вчера между 10:00 и 16:00 часа, е получила множество обаждания по телефона от мъж, който се представил за полицейски служител и поискал съдействие за задържане на телефонни измамници. Той ѝ казал още, че са задържани двама измамници и за задържане на третия е необходимо да предаде парична сума.

Малко по-късно жената е дала 8000 лева на непознат мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР призовават за пореден път гражданите да не се доверяват на непознати, които се обаждат по телефона и искат пари по различни поводи.

От полицията в Шумен предупреждават и за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн.