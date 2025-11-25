Разбиха престъпна група за трафик на мигранти, арестувани са 10 души

Българските власти разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа през територията на България.
Мигрантите са предимно от Сирия, Ирак и Иран, сред тях има жени и деца.
Десет души от организирана престъпна група (ОПГ) са задържани. Това каза пред журналисти Десислава Петрова, заместник-градски прокурор на София. От тези 10 души двама са привлечени като ръководители на организирана престъпна група.
Специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция, проведена на 23 ноември. Полицейската акция е реализирана съвместно от главните дирекции - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура и координацията на Европол.
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели, допълни Петрова. В два от наети в София от сирийски граждани апартаменти са открити 25 мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“.
В хода на съвместните действия, на територията на град София и град Перник, са задържани 8 мъже – 4 български и 4 сирийски граждани. По време на разследването е установено, че те са действали на различни нива в престъпна група за трафик на нелегални мигранти и с цел получаване на финансова облага от незаконната дейност.
Задържането им е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП и са приведени в следствения арест.
На 10 души общо са повдигнати обвинения, включително на още двама сирийци, за които е установена съпричастност към престъпната мрежа. Според прокуратурата групата е създадена с користна цел.
Полицейските служители са извършили 14 действия по разследването на различни адреси. Иззети са над 20 електронни устройства – телефони и лаптопи, радиостанции, флашпамети, симкарти, газов пистолет, полски регистрационни табели обявени за издирване в Шенгенската информационна система, сумата от над 50 000 евро в брой и множество документи, имащи отношение към разследваната дейност.
Мигрантите са извозвани през територията на Румъния. Спазвала се е строга йерархия.
Превозът на мигранти се е организирал извън България, плащането е ставало извън територията на страната.
Координацията между групата също се е осъществявала от лица на по-високо ниво извън България. Полицията обаче има данни за участие на българи в ОПГ-то, имало е и жени, които са подпомагали настаняването на нелегални мигранти в квартири, където изчаквали превоза за Западна Европа.
Печалбата, която групата е генерирала, за превеждане на нелегални мигранти, е впечатляваща. т.нар. каналджии са взимали от 4 хиляди евро до 10 – 15 хиляди евро за един човек.
Сумата зависи от начина, по който мигрантът ще бъде транспортиран към Западна Европа – дали пеша през границата, дали в тайници с бусове и автомобили.
Това е мащабна мрежа, в която няколко престъпни групи си взаимодействат и помагат, като и си разделят маршрута по транспортиране на мигрантите. На 10 ноември е задържана групата, отговорна за транспортирането на мигранти от границата между Румъния и България, в посока Западна Европа. Мрежата е наблюдавана повече от година и половина, като в този период, заедно с други служби, сме установили и доказали над 30 вторични престъпления, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“. Наблюдавали сме движението на превоза и прекарването на мигрантите от българо-турската граница до тяхното настаняване в София, както и обгрижването на мигрантите, за което са били специално наети хора от престъпната група. Обгрижването на мигрантите се състои в изхранване, преобличане, превозване, извеждането им от София в посока румънската граница и Западна Европа. Крайната дестинация в повечето случаи е Германия, но и Италия и Франция, посочи още той.
По думите му преминаването на българо-турската граница не е било само през оградата, а и в тайници на камиони, микробуси и тирове и др. начини, с които трафикантите всячески са се стремили да заблудят поверяващите органи. Организацията на групата е изцяло от небългарски граждани, каза още Спасов. Български граждани са изпълнявали само помощни дейности и превоз, като сред тях има и жени. Информацията за групата е получена както от наши наблюдения, явни и тайни източници, така и от партньорски служби, добави той. По думите му в мрежата има строга йерархичност, лидерите ѝ са изключително предпазливи.
Продължава да се работи по случая и за всичко, за което се съберат конкретни доказателства, ще се формулира обвинение, посочи още Петрова. По думите ѝ в групата може да се включат нови участници може да се разшири предметът на настоящото обвинение, като това зависи от динамиката на разследването.