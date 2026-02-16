Картата за градския транспорт в София става дигитална. Подробности за иновацията даде зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев в предаването “България сутрин”. Той каза, че се работи в срок.

“В края на март да пуснем за първи път приложение, чрез което хората да могат да дигитализират своите пластики за ползване на обществения транспорт в София. Това ще се предлага първоначално за част от телефоните, тези, които са свързани с Google портфейла, а за другите телефони ще има малко забавяне от техническа гледна точка", съобщи зам.-кметът по транспорт.

Как ще работи приложението

"Пластиката сама по себе си не изключва ползването на мобилното приложение. Пластиката е базовият начин за употреба. Тя не отпада. Мобилното приложение цели да улесни ежедневието на хората. С приложението те ще сканират QR кода, който е на пластиката. Чрез него картата се регистрира. С мобилното устройство, може и с часовник, допират върху валидатора и по този начин валидират пътуването си", обясни Чаушев.

Според него по този начин гражданите ще имат съвременни удобства - приложението ще напомня, когато трябва да се зареди картата, като ще е възможно автоматично захранване.

Пред Bulgaria ON AIR зам.-кметът добави, че валидирането е задължително. “То е важно от гледна точка на застраховката за ползване на обществения транспорт. Просто ще се прави не вадейки портфейла си с картата, а допирате часовника или телефона", допълни Чаушев.

Той уточни още, че с приложението може да се зареждат всякакъв вид превозни документи.

Софийското метро

"Малко затрудняваме движението в части от града, но това се налага, защото резултатът ще бъде в полза на всички. В най-напреднал етап е строителството към "Левски Г", предстои по-голяма затваряне на бул. "Владимир Вазов". Проектът трябва да бъде завършен до началото на август. Предстоят разговори с държавата за предоставяне на допълнителни средства", коментира зам.-кметът по транспорт.

Чаушев коментира и проблемите със заплатите в градския транспорт и каза, че на този етап проблемът е решен.

"До края на март сметките ще бъдат покрити, включително за заплати и горива. Държавата е предоставила допълнително средства с решение на МС за първото тримесечие. Имаме стари задължения от миналата година, които ще покрием", информира още зам.-кметът по транспорт в столицата.