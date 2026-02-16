Тонове дрога минават през Балканите, разследванията - с години

Конфискацията на пет тона марихуана в село Конюх край Крушевац е най-голямото количество наркотик, откривано някога в Сърбия, заяви министърът на вътрешните работи Ивица Дачич. Стойността на иззетата дрога се оценява между седем и десет милиона евро.

Наркотикът е пристигнал от Северна Македония, а сред задържаните има и местен функционер на управляващата Сръбска прогресивна партия, в чието имение на 29 януари е открит канабисът.

Това не е първият случай, при който търговията с наркотици е съпътствана от твърдения за връзки между части от властта и арестуваните - обвинения, които институциите категорично отхвърлят.

РСЕ представя обзор на най-големите залавяния на наркотици в Сърбия и на международни полицейски операции, при които сред задържаните има сръбски граждани.

През август 2025 г. в белградския квартал Земун са конфискувани два тона канабис. През януари по-късно Висшата прокуратура съобщи, че тази акция и последвалата информация са довели до последната мащабна операция в Конюх.

Още през ноември 2019 г. полицията откри нелегална лаборатория за производство на канабис в земеделското стопанство за биохрани „Йованица“ край Стара Пазова, близо до Белград.

Иззети бяха 1,6 тона марихуана, а сред арестуваните бяха собственикът на имота Предраг Колувия и негови служители. Прокуратурата за организираната престъпност обвинява Колувия, че е ръководил престъпна група с помощта на отделни представители на полицията, Агенцията за сигурност и информация и Военното разузнаване, които според обвинителния акт са му предоставяли поверителна информация и са охранявали имота.

Делото е в ход, обвинени са 18 души, включително шестима служители от силовите структури. Сръбската прогресивна партия отрече участие на властта в случая. Полицаите, ръководили разкриването на плантацията, бяха отстранени през август 2023 г.

В края на ноември 2024 г. сръбската полиция арестува осем предполагаеми членове на т.нар. „Балкански картел“, заподозрени в трафик на кокаин. Прокуратурата за организираната престъпност съобщи, че сред тях е и изпълняващият длъжността директор на градското транспортно дружество в Нови Сад Младен Попович, припомня БГНЕС.

Част от арестите бяха извършени в Белград, Ниш, Нови Сад и Сремска Митровица, един сръбски гражданин беше задържан в Еквадор, а друг, в Босна и Херцеговина. Разследването свързва групата с доставки на тонове кокаин от Еквадор и Бразилия за Европа, както и със залавянето на 505 килограма кокаин в контейнер от Еквадор в пристанище Плоче в Хърватия през март 2021 г. Прокуратурата определи операцията като удар по една от най-мощните престъпни организации на Балканите.

„Балканският картел“ представлява мрежа от няколко престъпни групи от региона, ангажирани с трафик на кокаин от Южна Америка към Европа. В Сърбия са повдигнати две обвинения срещу заподозрени членове на тази структура.

През декември 2025 г. в рамките на международна операция, ръководена от сръбската полиция, бяха арестувани четирима души и конфискувани над 80 килограма кокаин и 110 килограма марихуана в Австрия и Испания. Във Виена беше задържан сръбски гражданин с кокаин на стойност няколко милиона евро. Разследването сочи, че групата е разпространявала наркотици в Испания, Австрия и частично в Сърбия.

През септември 2021 г. Европол обяви, че са иззети 2,6 тона кокаин и са арестувани 23 заподозрени членове на балкански наркокартел, който е внасял дрога от Южна Америка в Европа.

Операцията обхвана осем държави - Испания, Хърватия, Сърбия, Германия, Словения, Босна и Херцеговина, Съединените щати и Колумбия. В Испания бяха задържани 13 души, в Словения -10, а освен наркотиците бяха конфискувани 324 килограма марихуана, 612 000 евро и 15 луксозни автомобила. Властите съобщиха, че в групата са участвали престъпници от Сърбия, Хърватия, Черна гора и Словения, с активни разклонения в няколко европейски държави.

Един от първите големи случаи в Сърбия приключи през май 2022 г. с окончателна присъда от 14 години затвор за Дарко Шарич за контрабанда на 5,7 тона кокаин от Южна Америка към Европа в периода 2006-2009 г. Съдът прие, че Шарич е ръководил престъпна организация с глобален обхват. Прокуратурата посочи, че групата е доставила 1,8 тона кокаин в Испания, 2,1 тона са били открити на яхта край Монтевидео в Уругвай, 1,1 тона - в Бразилия, а 700 килограма са конфискувани от италианската полиция. Първото обвинение беше внесено през април 2010 г., процесът започна през септември същата година, когато Шарич беше в неизвестност. Той се предаде през март 2014 г., без да бъде оповестено къде се е укривал и от коя държава е пристигнал.