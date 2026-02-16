Министър Генов увери: Нищо не сме крили по случая "Петрохан"

Проверките по "Петрохан" отдавна са приключили и ние нашите данни сме ги изнесли – ходът на проверките, времетраенето, хронологията, така че няма нещо ново какво да кажем. Нашата позиция е категорична какво се е случило, как се е случило, заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Той е на мнение, че допълнителна информация няма откъде да дойде и няма нищо скрито.

Генов отново повтори позицията си - НПО-тата не трябва изцяло са разчитат държавата да поеме на 100% тяхната издръжка. "Ние винаги сме партньори, работим по различни проекти, това е традиция в министерството. Но там, както виждате, случаят е по-специален и по-особен, така че нашият коментар беше дотук", добави той.

Попитан тези рейнджъри помагали ли са по някакъв начин на МОСВ, както се твърди, че помагат на полицията, екоминистърът отговори, че ако помагат на полицията, тя трябва да каже.

"Ние от тях нямаме нито един сигнал в нашите масиви по отношение на нарушение на екологичното законодателство. Имахме разговори с Министерство на земеделието – там също няма някакви сигнали за незаконна сеч, за дърводобив незаконен, така че ако са помагали на някой, добре е той да каже и въпросите не са към нас”, обясни Генов.

На въпрос как се е стигнало до това от НПО-то да влязат в министерството въоръжени – нещо, за което преди няколко дни съобщи самият Генов, министърът на околната среда и водите обясни: "Минават си през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма”.

А дали е търсил Борислав Сандов за разговор по случая, Генов отговори, че не го е правил, защото нищо ново не може да му каже от това, което има в документите и в това, което той и екипът му са видели.

По думите му споразумението не е активно.

"Основната идея на колегите от министерството, когато са разбрали за него, е била да не се подвеждат хората, когато то стои на сайта. Добре е г-н Сандов, ако има споразумението с печатите, да дойде да го върне в министерството, защото ние нямаме такова. Нашето е само с подпис "вярно с оригинала". Но това е излишно в момента да го коментираме", добави той.

Запитан, ако беше на мястото на своя предшественик Сандов, щеше ли да се притеснява сега относно това споразумение, Генов заяви, че му е трудно да каже. "Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена в министерството, които биха имали отношение към едно такова споразумение”. / БГНЕС