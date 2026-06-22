Стоян Колев се обяви за "жертва на системата", зове за протест

Районният съд в Пазарджик остави зад решетките бургаския транспортер Стоян Колев, а Прокуратурата повдигна две обвинения срещу него - за хулиганство на пътя и употреба на наркотици зад волана. Това решение обаче изобщо не се понрави на хилядите му почитатели и в социалните мрежи тече ударен призив за организиране на протест срещу решението на магистратите.

В пост в социалните мрежи се обяснява, че известният бургазлия бил "жертва на системата". Поколението Gen Z, от което са най-голямата част от последователите му, вече се надпреварват с идеи как се придвижат до Пазарджик. Тийнейджъри от цялата страна гледат видеата на бургазлията, който не се притеснява да се разхожда по гащета пред камерата. Той смята, че има тяло за грях и глава на професор, който ръси житейски истини, без да цепи басма на никого. Това също е "уау" за Gen Z, които са луди по него, пишат от "Флагман".

Припомняме, че феноменът Стоян Колев, който от няколко месеца е най-гледаният "инфлуенсър" в Тик-Ток, бе задържан на 16.06.2026 г. на автомагистрала "Тракия", обл. Пазарджик, в посока от София към Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Ауди", той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

Бургазлията, станал известен като Ахил от Троя, ще има възможност да обжалва постановлението пред Окръжния съд именно в четвъртък.

Припомняме и че Стоян Колев бе задържан през май, когато направи невиждан екшън на бензиностанция в Бургас. Тогава стана ясно, че за няколко минути, дори след 00:00 часа, Колев е способен да извади стотици навън. Вярно е, че повечето от тях са сеирджии, но те се притекоха на призива му да се съберат в Бургас, за да покажат мощ срещу друг инфлуенсър.