Младежи с тротинетки се сблъскаха челно в Оризаре, единият е със счупена ръка

Двама непълнолетни, управляващи индивидуални електрически превозни средства, са се сблъскали челно в несебърското село Оризаре, при което 16-годишно момче е откарано в болница. Инцидентът е станал около 17:30 часа в четвъртък на ул. "Младост", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Младежите са на 15 и 16 години и двамата са от село Оризаре. Пострадалият е със счупена ръка, транспортиран е до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Причините за пътния инцидент са движение с несъобразена скорост на двете превозни средства в условията на прав участък, при което е последвал челен удар, добавиха от полицията.