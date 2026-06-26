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Младежи с тротинетки се сблъскаха челно в Оризаре, единият е със счупена ръка

Причините е несъобразена скорост

26.06.2026 | 10:00 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Двама непълнолетни, управляващи индивидуални електрически превозни средства, са се сблъскали челно в несебърското село Оризаре, при което 16-годишно момче е откарано в болница. Инцидентът е станал около 17:30 часа в четвъртък на ул. "Младост", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. 

Младежите са на 15 и 16 години и двамата са от село Оризаре. Пострадалият е със счупена ръка, транспортиран е до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Причините за пътния инцидент са движение с несъобразена скорост на двете превозни средства в условията на прав участък, при което е последвал челен удар, добавиха от полицията. 

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Тагове:

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