В кадър: Мирен протест в Пловдив в памет на убития Георги

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Мирен протест пред Съдебната плата в Пловдив в памет на жестоко убития 37-годишен Георги Кузев.

Двете момичета, които са обвинени за убийството му, ще застанат пред Апелативния съд. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение. Момичетата са в ареста от миналата седмица с определение на съдия Петко Минев от Окръжен съд-Пловдив.

Близките на Георги не участват в организирания протест и подчертаха, че искат да се дистанцират от всякакъв тип политически влияния, но пък подкрепят всяка мирна форма на изразяване на гражданска позиция.

"Води ни цялата бруталност и жестокост, на която сме свидетели. Искаме справедливост и правдата да възтържествува. Последна милост ще бъде за Георги да получи справедливост и справедлив процес. Този оживял Наказателен кодекс, той просто има крещяща нужда да бъде актуализиран и усъвършенстван”, каза пред БНТ съседът на Георги Димитър Кирчев.

Събира се и подписка, която ще бъде внесена в Народното събрание. В нея гражданите ще искат промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, който засяга наказанията за непълнолетни. В момента те се редуцират дори и при много тежки присъди, както и в случая - повдигнатото обвинение е за убийство.

Янка Янкова, учител: "Тук сме на мирен протест. Да почетем паметта на Георги. Искаме всички тези насилия, които се извършват от деца, да бъдат спрени. Да се вземат адекватни мерки и законови промени за тежките престъпления, които се извършват от непълнолетни лица”, каза учителят Янка Янкова.