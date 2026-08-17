В САЩ: 6-годишно с аутизъм, с кокаин в кръвта, скочи от втория етаж

Дете скочи от прозореца на апартамент на втория етаж, а по-късно даде положителна проба за кокаин.

30-годишната Стиви Тибодо е арестувана след инцидента, станал на 10 август в жилищния комплекс Unity Terrace Apartments във Феърмонт, съобщават People, WDTV и WBOY.

Пред разследващите Тибодо разказала, че спяла, когато детето, което е с аутизъм, скочило през прозореца.

На прозореца липсвала предпазна мрежа. Жената показала на служителите на шерифската служба обезопасителни заключващи механизми за деца на вратите в апартамента, които по думите ѝ обикновено не позволявали на момчето да излиза.

Детето било откарано в болница Ruby Memorial Hospital за преглед. На следващия ден службата за закрила на детето уведомила полицията, че пробата му за кокаин е положителна.

Впоследствие разследващите получили заповед за претърсване на дома на Тибодо. По време на обиска служителите на шерифската служба предполагаемо открили бяла чиния, върху която имало карта за получаване на помощи за храна, приспособление за приемане на наркотици и бяло прахообразно вещество.

Докато претърсването продължавало, Тибодо се прибрала в апартамента и била задържана. Тя се съгласила да разговаря с разследващите и предполагаемо признала, че е употребявала кокаин в жилището.

Жената казала на служителите, че е оставила чинията в килер.

Тибодо е обвинена в пренебрегване на грижите за дете, създало риск от нараняване. Медиите и властите определят обвинението по-конкретно като пренебрегване на грижите за дете, създало риск от тежко нараняване или смърт.

Майката е задържана в регионалния арест North Central Regional Jail.