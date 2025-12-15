IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Николай Станчев: Животозастраховането е в застой

Доминира автомобилното застраховане, добави експерта

15.12.2025 | 04:30 ч. 1
Николай Станчев: Животозастраховането е в застой

Председателят на Асоциацията на застрахователите в България Николай Станчев заяви, че тенденцията показва, растеж на застрахователният пазар. Доминира автомобилното застраховане.

“Имущественото застраховане също расте, но не с тези темпове, които на нас ни се иска. Това коментира Станчев в рамките на третия панел на конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.

Картината на застрахователния пазар

"Виждаме раздвижване в земеделското застраховане в резултат на новата схема за субсидиране на застрахователните премии за земеделските производители от страна на фонд "Земеделие" за продукция. Субсидията е до 70% от застрахователната премия. Виждаме ръст на премията", каза Станчев.

По думите му здравното застраховане продължава да расте, основно под действия на увеличените цени на медицинските услуги.

Експертът добави, че животозастраховането в момента се намира в застой. Станчев отбеляза, че в последните години виждаме по-висока честота на природни бедствия, въпреки това не се отчита ръст на сключените застраховки - под 10% от имотите на населението са застраховани.

Той апелира хората, когато сключват застраховка, да проверяват внимателно какво е покритието ѝ.

Приемането на еврото

"Самото приемане на еврото е предизвикателство, тъй като трябва да превключим всички наши информационни системи да могат да работят с еврото", обясни председателят на Асоциацията на застрахователите в България.

Според Станчев една от преките ползи е премахването на валутния риск за експозиции в евро.

Вижте целия разговор във видеото. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

еврозона застраховане животозастраховане Николай Станчев Bulgaria ON AIR Bloomberg TV Bulgaria. конференция
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem