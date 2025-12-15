Николай Станчев: Животозастраховането е в застой

Председателят на Асоциацията на застрахователите в България Николай Станчев заяви, че тенденцията показва, растеж на застрахователният пазар. Доминира автомобилното застраховане.

“Имущественото застраховане също расте, но не с тези темпове, които на нас ни се иска. Това коментира Станчев в рамките на третия панел на конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.

Картината на застрахователния пазар

"Виждаме раздвижване в земеделското застраховане в резултат на новата схема за субсидиране на застрахователните премии за земеделските производители от страна на фонд "Земеделие" за продукция. Субсидията е до 70% от застрахователната премия. Виждаме ръст на премията", каза Станчев.

По думите му здравното застраховане продължава да расте, основно под действия на увеличените цени на медицинските услуги.

Експертът добави, че животозастраховането в момента се намира в застой. Станчев отбеляза, че в последните години виждаме по-висока честота на природни бедствия, въпреки това не се отчита ръст на сключените застраховки - под 10% от имотите на населението са застраховани.

Той апелира хората, когато сключват застраховка, да проверяват внимателно какво е покритието ѝ.

Приемането на еврото

"Самото приемане на еврото е предизвикателство, тъй като трябва да превключим всички наши информационни системи да могат да работят с еврото", обясни председателят на Асоциацията на застрахователите в България.

Според Станчев една от преките ползи е премахването на валутния риск за експозиции в евро.

Вижте целия разговор във видеото.