ЦИК изтегли номерата на бюлетините: "Прогресивна България" на Радев е № 21, ГЕРБ - СДС - № 15

Започна жребият, чрез който Централната избирателна комисия ще определи с кой номер в бюлетината ще се яви на изборите през април всяка партия и коалиция. 24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара: 14 партии и 10 коалиции.

При жребия Камелия Нейкова изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Ето и пълния списък на партиите и номерата:

"Прогресивна България" - № 21

ГЕРБ - СДС - № 15

ПП-ДБ - № 7

ДПС - № 17

"Възраждане" - №8

БСП-ОЛ - № 5

ИТН - № 1

АПС - № 11

МЕЧ - № 4

"Величие" - № 14

"Синя България" - № 3

"Сияние" - № 20

"Непокорна България" - № 13

"Трети март" - № 16

"Антикорупционен блок" - № 12

"България може" - № 19

"Моя България" - № 9



"Нация" - № 18

"Съпротива" - № 22

"Пряка демокрация" - № 2

"Партия на зелените" - № 23

"Народна партия Истината и само истината" - № 6

"Глас народен" - № 24

"Движение на непартийните кандидати" - № 10