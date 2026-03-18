ЦИК изтегли номерата на бюлетините: "Прогресивна България" на Радев е № 21, ГЕРБ - СДС - № 15

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 19 април

18.03.2026 | 16:25 ч. Обновена: 18.03.2026 | 16:31 ч. 39
БГНЕС

Започна жребият, чрез който Централната избирателна комисия ще определи с кой номер в бюлетината ще се яви на изборите през април всяка партия и коалиция. 24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара: 14 партии и 10 коалиции.

При жребия Камелия Нейкова изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Ето и пълния списък на партиите и номерата:

"Прогресивна България" - № 21

ГЕРБ - СДС -  № 15

ПП-ДБ -  № 7

ДПС -  № 17

"Възраждане" -  №8

БСП-ОЛ -  № 5

ИТН -  № 1

АПС -  № 11

МЕЧ -  № 4

"Величие" -  № 14

"Синя България" -  № 3

"Сияние" -  № 20

"Непокорна България" -  № 13

"Трети март" -  № 16

"Антикорупционен блок" -  № 12

"България може" -  № 19

"Моя България" -  № 9
 
"Нация" -  № 18

"Съпротива" -  № 22

"Пряка демокрация" -  № 2

"Партия на зелените" -  № 23

"Народна партия Истината и само истината" -  № 6

"Глас народен" -  № 24

"Движение на непартийните кандидати" -  № 10

ЦИК номер на бюлетина партия коалиция Избори 2026 52 НС народни представители
